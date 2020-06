AK kritisiert AUVA: Hürdenlauf nach Arbeitsunfall

Wer wegen eines Arbeitsunfalls in der Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist, hat teilweise Anspruch auf eine Versehrtenrente. Die AKOÖ kritisiert nun massiv die AUVA. In letzter Zeit würden Arbeitsunfälle oft nicht anerkannt und Verfahren unnötig in die Länge gezogen. Unfallfolgen würden als „anlagebedingt“ eingestuft.