Getrickst? „Nestor war nur auf dem WC“

Denn: Die Wege des Herren sind schließlich unergründlich. So kann’s schon einmal passieren, dass Sportdirektor Andreas Schicker und El Maestro in der Halbzeitpause eines Spiels zufällig den gleichen Weg haben. So eben auch Sonntag in der Derby-Pause in Hartberg. „Ich bin in der Halbzeit im Mannschaftsbus gewesen, um ein Ladekabel und Getränk zu holen. Nestor war auch im Bus, aber nur auf dem WC. Wir haben aber keinen Kontakt gehabt“, widerspricht Schicker den Vorwürfen. Die Funktionssperre erlaubt nämlich 30 Minuten vor Spielbeginn bis zum Schlusspfiff keinen Kontakt zu Klubvertretern, in welcher Form auch immer. „Wir haben kein schlechtes Gewissen, haben nichts gemacht “, erklärt der schwarze Sportdirektor.