Ein tierisches Wochenende in Niederösterreich!

Mit einem missglückten Sturzflug startete der Sonntag für einen jungen Turmfalken in Gmünd. Aus dem Nest in der Nische einer Hausfassade ging es für das noch fluguntaugliche Tier mehrere Meter in die Tiefe. Schnell wurde der „Bruchpilot“ von Passanten entdeckt und in eine Decke gewickelt. „Zum Glück hat er den Sturz nahezu unverletzt überstanden“, heißt es von den Kameraden der Stadtfeuerwehr, die das junge Tier dann wieder zurück in sein Nest bringen konnten.