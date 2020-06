Betrunkener, nackter Mann aus Donaukanal gerettet

Ein betrunkener, nackter Mann hat in der Nacht auf Sonntag von der Polizei aus dem Wiener Donaukanal am Franz-Josefs-Kai gerettet werden müssen. Der 32-Jährige konnte gegen 3.30 Uhr aus eigener Kraft nicht mehr an Land, Passanten alarmierten einen Streifenwagen. Mithilfe von drei weiteren Streifenwagenbesatzungen wurde der Mann schließlich geborgen.