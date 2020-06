HSV holt im Aufstiegsrennen sehr späten 1:0-Sieg!

Hamburgs Aufstiegsrivale VfB Stuttgart gastiert erst am Sonntag in Karlsruhe. Drei Runden sind danach noch ausständig. Die Stuttgarter liegen bei einem Spiel weniger einen Punkt hinter dem HSV, den der Finne Joel Pohjanpalo in der Schlussphase erlöste (84.). Dresden-Legionär Sascha Horvath hatte sich in der Entstehung des Treffers überrumpeln lassen.