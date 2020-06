Ötztalstraße bleibt nach Felssturz weiter gesperrt

Einziger Verkehrsweg über Südtirol

Die Bevölkerung des hinteren Ötztals ist damit vorerst weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Die einzige weitere Verbindung über das Timmelsjoch nach Südtirol soll frühestens am 15. Juni geöffnet werden, hieß es auf der Homepage der Hochalpenstraße. „Es ist wesentlich, dass wir den Verkehrsweg in das hintere Ötztal erhalten. Sobald die Sicherheit auf und in der Galerie wieder gewährleistet ist, können die Arbeiten auch in vollem Maß wieder durchgeführt werden“, betonte Bürgermeister und Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf. Anfang kommender Woche soll es eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung geben.