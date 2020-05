Straßensperre nach Felssturz im Tiroler Ötztal

Weiterer Lokalaugenschein am Dienstag

„Aufgrund der derzeitigen Gefährdungssituation können keine weiteren Sicherungsarbeiten oder anderweitige Maßnahmen gesetzt werden.“ Deshalb bleibt die Sperre der Ötztalstraße im betroffenen Abschnitt vorerst weiter aufrecht. „Wir werden am kommenden Dienstag bei einem weiteren Lokalaugenschein die Situation neuerlich begutachten“, kündigen die beiden Landesgeologinnen an.