Neymar beleidigt Freund seiner Mutter - Anzeige!

In einem Gespräch mit „Freunden“ sollen diese Worte gefallen sein. Diese wandten sich dann an die Presse. LGBT-Aktivist Agripino Magalhaes hatte bereits am Montag via Instagram angekündigt, dass er eine Klage wegen „krimineller Homophobie, Hassreden und Morddrohungen“ einreichen wird. Neymar wollte sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußern.