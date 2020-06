„Gemüseheld & Superkind“ als erdiger Pop-Hit

Mit 15 schrieb Magdalena Danner die ersten Lieder, als sie für ein Jahr in den USA die Schule besuchte. „Ich war an einer High School in North Carolina, an der ich alle Musikfächer belegt habe, die es dort gab“, erinnert sich die 38-Jährige. Später studierte die Oberneukirchenerin in Wien Politikwissenschaft, dann an der FH OÖ Sozialmanagement. Im Sozialbereich ist sie heute beruflich tätig, Mutter von zwei Söhnen (4 und 6 Jahre), die Musik spielt noch immer eine große Rolle in ihrem Leben.