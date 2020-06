Neues Sozialprojekt kommt Heimbewohnern zugute

Neben den bereits bestehenden Filialen im Burgenland, in Niederösterreich und Wien bietet „Der Eismacher“ seine Köstlichkeiten auch auf dem Gelände des Diakoniezentrums auf der Unteren Hauptstraße an. Die neue, in einem Container errichtete Filiale ist täglich von 11 bis 20 Uhr für Gäste geöffnet. Ziel des Projekts ist ein reger Austausch zwischen den Heimbewohnern und externen Gästen. „Mit einem Eissalon direkt vor der Haustüre sollen unsere Schützlinge mehr in das gesellschaftliche Leben miteinbezogen werden“, erklärt Christian Götl, Leiter des Diakoniezentrums.