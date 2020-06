Eklat! CrossFit-Gründer witzelte über George Floyd

Schlechter Witz

Und bis Samstag schien das ganze auch durchzugehen. Dann aber witzelte der Geschäftsführer von Crossfit über eine Meinung auf Twitter, nämlich, dass der Rassismus eine „public health issue“ also ein „öffentliches Gesundheitsproblem“ sein. Dazu schrieb er: „Floyd-19“. Er vermischte also den Namen des ermordeten Mannes aus Minneapolis, mit dem des grassierenden Coronavirus. Das war kein guter Witz. In den drauffolgenden Tweets schien er sich auch nicht davon abzuwenden, er kritisierte den Lockdown (wegen dessen er viel an Einnahmen einbüßte).