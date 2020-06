Schreibt Viertligist im DFB-Cup Sport-Geschichte?

Im zweiten Semifinale empfängt dann am Mittwochabend Titelverteidiger und Rekordsieger Bayern München, der seinen bereits 20. Cup-Triumph anpeilt, die Eintracht aus Frankfurt, die das Pokal-Finale am 19. Mai 2018 in Berlin gegen die Münchner 3:1 gewonnen hatte. Seither hat der Club von ÖFB-Star David Alaba (oben im Bild) alle seine Cup-Partien gewonnen.