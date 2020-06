73-Jähriger am Rückweg von Jagd abgestürzt

Ein 73-jähriger Jäger war am Sonntagabend auf einer Ansitzjagd auf dem Radlberg, in der Gemeinde Kleblach-Lind. Auf dem Rückweg von dieser, rutschte der Mann in einer Seehöhe von zirka 1170 Meter aus, und stürzte etwa zwei Meter über eine steil abfallende Böschung. Dabei erlitt der 73-Jährige schwere Verletzungen.