Admira-Goalie hadert mit „Beidl-Toren“

Gemeint war freilich das Gegentor das von Scherzer höchst unglücklich erzielte Eigentor zum 0:2. So ist Mattersburg in der Südstadt seit fünf Spielen ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden). Und die Admira liegt mit neun Punkten, einen Punkt hinter Tirol, am Tabellenende.