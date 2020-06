Dortmund feiert 1:0-Heimsieg gegen Hertha BSC

Borussia Dortmund hat die theoretische Titelchance am Leben erhalten. Die Borussen gewannen am Samstagabend ihr Heimspiel gegen Hertha BSC dank des Goldtors von Emre Can (57.) mit 1:0 und hielten so den Sieben-Punkte-Rückstand auf die Bayern, die zuvor in Leverkusen mit 4:2 gewonnen hatten.