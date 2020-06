Ried gewinnt und sichert Platz 1 mit 11 Punkten ab

Die SV Ried behält ihren Aufstiegskurs in die Fußball-Bundesliga auch nach der Coronavirus-Zwangspause bei! Die Oberösterreicher festigten am Freitag ihre Tabellenführung in der 2. Liga mit einem 3:1 (2:0) im Heim-Geisterspiel über den SV Lafnitz und liegen dadurch vorerst elf Punkte vor Austria Klagenfurt. Der erste Verfolger ist am Sonntag (10.30 Uhr) gegen Kapfenberg gefordert.