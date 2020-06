Darf man mehr wollen, als nur Mama sein?

Ihr Debutalbum „Sternschnuppn“, das 2018 erschien, stieg von 0 auf Platz 4 in die Longplaycharts ein. Ihre Singles? Radio-Dauerbrenner. Die Mayerin hat den Sprung vom Teenie-Star - sie war 5 Jahren in der BandWG und ist durch Österreich und Deutschland getourt - zur reifen Musikerin geschafft. Wie sie die Corona-Zeit verbracht hat, wie sie den Spagat zwischen Mutter, Psychologin und Musikerin sein meistert und warum es Frauen in der Branche manchmal schwerer haben? Sasa Schwarzjirg traf sie im Tonstudio zum Interview.