Adi Hütter : „Ich habe einen neuen Stürmer“

Der Rekord

Das 3:0 in Bremen brachte jedenfalls den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Liga - und für Stefan Ilsanker einen Rekord. Der Salzburger Defensivmann erzielte nur 17 Sekunden nach seiner Einwechslung (81.) das 2:0, so schnell traf vor ihm noch kein anderer Wechselspieler. Dabei war es Ilsankers erstes Tor in seinem 87. Bundesliga-Spiel, das zweite folgte neun Minuten später. „Jetzt habe ich wohl einen neuen Goalgetter gefunden“, schmunzelte Hütter nach Ilsankers erstem Karriere-Doppelpack.Werner zu Chelsea?Eine überraschende Wende zeichnet sich im Transfer-Poker um Leipzigs Timo Werner an. Laut „Bild“ und „Kicker“ steht nach dieser Saison der Wechsel zum FC Chelsea bevor. Der deutsche Teamstürmer soll bis 2025 unterschreiben, zehn Millionen Euro pro Jahr kassieren.