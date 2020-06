Für Spielberg: F1-Jungstar kehrt zu Ex-Team zurück

McLaren-Pilot Lando Norris stimmt sich in einem Formel-3-Auto auf den Formel-1-WM-Auftakt in Spielberg ein. Der 20-jährige Brite kehrte diese Woche zu seinem alten Carlin-Team zurück, um sich auf der Rennstrecke in Silverstone auf den wegen der Coronavirus- Pandemie verspäteten Saisonstart am 5. und 12. Juli in Österreich vorzubereiten.