Für Edlseer & Co. geht’s zurück auf die Bühne

Wir haben bei den Edlseern nachgefragt, wie groß die Vorfreude auf dieses außergewöhnliche Spektakel ist. „Wir freuen uns riesig drauf, es ist ja das erste Mal, dass wir wieder einmal auf eine Bühne gehen können“, sagt Fritz Kristoferitsch. Untätig waren die drei Burschen aber auch trotz Zwangspause in den vergangenen Wochen nicht. So haben Fritz, Andreas und Manfred mit „I schau in Boch noch“ (bereits knapp 70.000 Klicks auf Youtube) einen Vorgeschmack auf die neue CD „Echte Freind“ (ab 3. Juli auf dem Markt) veröffentlicht. „Und wir haben vieles vorbereitet, gelernt, geprobt, waren ständig in Kontakt“, erzählt Kristoferitsch, dem die Pause auch gut getan hat: „Die Auszeit war ideal, um wieder einmal zu sich selbst zu finden. Über Werte nachzudenken und was einem wichtig ist.“