Mit dieser Bettwäsche schwitzen Sie weniger

Bettwäsche in Seersucker-Qualität besitzt eine spezielle Oberfläche, die auch in den Sommermonaten kühl auf der Haut liegt. Vor allem für Kinder ist Bettwäsche aus diesem Material empfehlenswert. Aber auch Bettwäsche aus Leinen eignet sich ideal für den Sommer. Sie ist hautfreundlich und reißfest. Leinenfasern sind außerdem in der Lage, Feuchtigkeit rasch aufzunehmen, weshalb Leinen alle wichtigen Eigenschaften für eine gute Sommerbettwäsche mitbringt.