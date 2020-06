Neos befürworten zusätzliches MRT-Gerät

Die Landesstelle der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) will die Untersuchungskosten bei einem privaten MRT-Gerät in Bischofshofen übernehmen. Das spart den Patienten 250 Euro. Die Zuständigen in Wien und Vorarlberg stehen auf der Bremse und argumentieren mit zu hohen Mehrkosten - die „Krone“ berichtete.