Kein weiteres Gerät für Untersuchung im Pongau

Es sind Sportverletzungen, Knochenerkrankungen oder auch Tumore, die Dr. Erich Hübner mit seinem MRT-Gerät in Bischofshofen erkennt. Die Diagnose ist ausschlaggebend für eine Behandlung. Doch bei dem Privatarzt kostet die Untersuchung rund 250 Euro. Die Alternative: Kassen-Patienten können eines von zehn anderen Geräten im Bundesland benutzen, etwa jenes im Klinikum Schwarzach. Auch in der Landeshauptstadt oder in Zell am See werden die Kosten für MRT-Untersuchungen rückerstattet. Neben teils langen Anfahrten kommen auf die Patienten aber Wartezeiten von 16 Tage bis sechs Wochen zu.