„Plastik-Gipfel“: Alle Zeichen stehen auf Pfand

„Wir müssen das Problem des ständig steigenden Plastikmülls in unserer Natur lösen und sicherstellen, dass wir die EU-rechtlich verbindlichen Sammelziele für Kunststoffgetränkeflaschen erreichen“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Anschluss an den Runden Tisch. „Dazu werden wir jetzt konkrete Details eines möglichen Einwegpfandsystems für Österreich entwickeln.“