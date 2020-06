Flachgauer Motorradfahrer krachte gegen Pkw

Der Motorradlenker (49) aus dem Flachgau war am Pfingstmontag gegen Nachmittag auf der Wolfgangsee Straße (B 158) von Hof kommend in Richtung Fuschl am See unterwegs. Der 49-Jährige fuhr dabei in einer Fahrzeugkolonne direkt hinter dem PKW eines Flachgauers (20). Aufgrund eines abiegenden Fahrzeuges musste die Kolonne anhalten. Zu spät merkte das der Motorradfahrer und prallte trotz Notbremsung gegen das Heck seines Vordermannes. Daraufhin stürzte der Flachgauer. Er verletzte sich trotz Sturzhelm. Die Rettung brachte ihn in das Salzburger Unfallkrankenhaus. Die vier Insassen des Pkw überstanden die Kollision unverletzt.