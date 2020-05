RB-Coach schimpft über Spielplan: „Beschissen!“

„Ich will kein Alibi suchen, aber ganz verstehe ich die Spielansetzung nicht, wenn wir uns was mit fünf Wechseln überlegen und Spieler schützen und dann spielt Hertha am Freitag, wir am Sonntag und dann Mittwoch das erste Spiel“, ärgerte sich der RB-Coach bei DAZN nach der Partie.