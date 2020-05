Was ist an den Theorien der Corona-Skeptiker dran?

Die von der Corona-Krise vorangetriebene Digitalisierung bietet in Zeiten von Maßnahmen und Unsicherheit vor allem Verschwörungstheoretikern eine große Reichweite. So soll etwa US-Milliardär Bill Gates hinter der Verbreitung des Virus stecken und die 5G-Technologie gar nichts zur Verbesserung der Internetversorgung beitragen. Ideen vieler Corona-Skeptiker finden immer mehr Anklang in der breiten Bevölkerung. In #brennpunkt am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf krone.tv bringt Moderatorin Katia Wagner gemeinsam mit Wissenschaftlern und Experten Licht ins Dunkel und klärt auf, was an den verschiedenen Theorien dran ist und was nicht.