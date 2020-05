Kreative Lösungen für WC-Pausen, Handys und Reden

Die Corona-bedingten Hygieneregeln an den Schulen werden je nach Einrichtung unterschiedlich gehandhabt. Dabei zeigen sich die Verantwortlichen durchaus kreativ: Unter anderem wurden teils der Toilettengang von der Pause in die Stunde verlegt, das Handyverbot in Klassen aufgehoben oder „Redeecken“ eingerichtet, in denen sich in der Pause jeweils zwei Kinder miteinander unterhalten dürfen. Maskentragen, Händewaschen und -desinfektion und Abstand halten funktionieren recht gut - nahezu perfekt in der Früh, aber etwas eingeschränkt nach den Pausen bzw. nach Schulende.