7200 Anfragen für die 68 Gratiszimmer zu Pfingsten

Grund für diesen Rekord-Andrang ist eine Aktion, mit der das 4-Sterne-Superior Hotel Mitte Mai für Schlagzeilen sorgte. Hotelchef Philipp Florian entschied sich aufgrund leerer Reservierungsbücher, sein Luxury-Hotel für das Pfingstwochenende an Touristen zu verschenken. Die 68 Gewinner aus 5800 Facebook- sowie 1400 E-Mail-Anfragen werden nun am 29. Mai in Begleitung in das Traditionshotel einziehen.