Skiflug-WM steigt Mitte Dezember in Planica

Die im März wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagte Skiflug-WM in Planica wird vom 11. bis 13. Dezember 2020 nachgeholt. Dies beschloss die FIS ebenfalls an ihrem traditionellen Frühjahrs-Meeting, das per Video-Konferenz stattfand. Ursprünglich waren die Titelkämpfe als Abschluss der letztlich vorzeitig abgebrochenen Saison 2019/20 geplant gewesen. Ebenfalls fix: Die Junioren-WM 2023 der Alpinen findet in St. Anton statt. Die Vergabe der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 erfolgt indes am 3. Oktober.