Arzt verließ OP: Spitalskollegen fordern Antworten

Die Aufregung rund um den Oberarzt, der während einer OP am Linzer Kepler Uniklinikum (KUK) das Spital verließ und an einen Assistenzarzt übergab, reißt nicht ab. In einem offenen Brief an die Krankenhausleitung fordern die Mittelbauärzte des KUK jetzt eine sachliche Aufklärung und Antworten auf offene Fragen.