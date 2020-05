Gemeindebau: Stadt Wien stellt Vergabesystem um

Ab sofort werden laufend neue Gemeindewohnungen auf die Plattform online gestellt. „Das Wiener Wohnbau-Modell gilt zurecht in ganz Europa als Vorbild. Unsere hohen Standards und unsere führende Position sind aber nur aufrechtzuerhalten, wenn sich das Wiener Modell stets weiterentwickelt. Wer gut bleiben will, muss immer besser werden. Mit der ,Digitalen Wohnungsvergabe‘ sind wir einen weiteren großen Schritt in Richtung Optimierung und Serviceverbesserung gegangen“, hieß es in einer Aussendung von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Montag. Corona-bedingt startet der Launch des neuen Services etwas später als geplant.