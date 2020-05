Betrunkener Radfahrer bei Sturz am Kopf verletzt

Ohne Helm war der Salzburger am Sonntag unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle verlor und aus Unachtsamkeit vom Sattel stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf zu. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, so die Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte die Rettung den Verletzten ins Unfallkrankenhaus. Da der Radfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war, erstattete die Polizei Anzeige.