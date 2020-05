Bayern-Star mit Seitenhieb gegen Ex-Trainer Kovac

„Da ist es für jeden Spieler schwer!"

Unter Flick entwickelte sich der 31-Jährige in der Innenverteidigung neben ÖFB-Teamspieler David Alaba zum absoluten Leistungsträger. „Ich brauche das Vertrauen des Trainers und seines Trainerteams. Das habe ich wieder“, so Boateng. „Auch vor der Zeit unter Hansi Flick habe ich gut und hart trainiert, durfte aber nicht spielen und hatte so nie die Chance, in meinen Rhythmus zu kommen. Da ist es für jeden Spieler schwer!“