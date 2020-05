Badespaß wird heuer zum Sprung ins Blaue

Ungewohnt wird so manches sein, wenn am Freitag dieser Woche wieder die Freibäder ihre Pforten öffnen. Denn trotz Lockerungen und abnehmender Corona-Sorge gelten auch im Becken und auf den Liegeflächen Schutzmaßnahmen. Die Gemeinden, welche die Bäder betreiben, sehen der Öffnung jedenfalls mit gemischten Gefühlen entgegen. Das Strandbad Neusiedl am See wird gleich mit 29. Mai starten. Stadtchefin Elisabeth Böhm ist zuversichtlich, dass die Besucher die Regeln einhalten werden. „Die Leute sind vernünftig“, meint sie. Kritischer ist der Jennersdorfer Bürgermeister Reinhard Deutsch. Am 11. Juni will er aufsperren. Und appelliert an die Eigenverantwortung: „Wenn es einen Fall geben sollte, müssten wir wieder sperren.“ Eigene „Aufpasser“ werde es nicht geben. In Großpetersdorf geht der Wasserspaß am Freitag los. „Security-Verhältnisse“ will auch Ortschef Wolfgang Tauss nicht.