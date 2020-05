Gerald Pichowetz: Erst Herz-OP, dann zwei Not-OPs

Im Reha-Zentrum Felbring verbringt der „Kaisermühlen Blues“-Kultstar die Zeit mit jener Therapie, die ihm in ein normales Leben zurückhelfen soll: „Ich hatte am 10. März eine Herzklappen-OP. Zehn Tage später gab es Komplikationen, die zweimal in Not-OPs behandelt werden mussten“, so Pichowetz über die dramatischsten Momente seines Lebens.