Streit um Standort von Handy-Mast

Korpitsch stört weiters, dass der Bau in einem sensiblen Naturgebiet mitten in einem Wald verwirklicht werden soll. „Wir dürfen dort nicht einmal Erdschüttungen machen“, ärgert sich der Ortschef. Auch innerhalb der Bevölkerung gibt es große Widerstände, Unterschriftenlisten wurden verteilt. Daher versucht die Gemeinde nun die Errichtung des Turms über das Leitungsrecht zu verhindern. Das Verfahren dazu ist derzeit noch am Laufen.