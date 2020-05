Freiheitliche setzen wieder auf Ausländer-Thema

Ein Jahr ist es her, dass die steirischen Freiheitlichen in den Strudel von Ibiza- und Liederbuch-Affäre gerissen wurden. Mittlerweile haben sie sich wieder erfangen, Parteichef Mario Kunasek sieht seine Partei auf dem „richtigen Weg“. Man setzt - im Vorfeld der Gemeinderatswahl am 28. Juni - einmal mehr auf das Ausländerthema, das die blauen Stammwähler verlässlich elektrisiert.