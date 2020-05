Fußball-Weltmeister versteigerte seine Medaille

Keine zwei Jahre nach dem WM-Titel in Russland hat ein französischer Fußball-Nationalspieler seine Goldmedaille für den Finalsieg gegen Kroatien versteigert. Bei der in Los Angeles veranstalteten Auktion brachte die Medaille am Donnerstag (Ortszeit) 71.875 Dollar (rund 65.600 Euro) ein. Der Käufer kommt aus Großbritannien.