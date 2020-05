Chance auf AUA-Rettung steigt, Flugstopp bis 14.6.

Die AUA-Führung hat am Mittwochabend mit der Regierung über die erhofften Staatshilfen und Standortvereinbarungen für die von der Corona-Krise bedrohte Airline weiterverhandelt. Auch für das Wochenende sind Verhandlungstermine anberaumt, unter anderem mit Vertretern der Staatsholding ÖBAG und der Finanzierungsgesellschaft COFAG. Tagsüber hat am Mittwoch der Aufsichtsrat die aktuelle Lage beraten. Entspannung brachte während der Sitzung das Okay des Bordpersonals zum Krisenbeitrag des Personals.