Britischer Held Tom Moore (100) wird zum Ritter

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Dienstag laut der BBC, Moore sei „ein Leuchtturm im Nebel des Coronavirus“, der „das ganze Land inspiriert“ habe. Johnson bedankte sich im Namen aller, die von „dieser unglaublichen Geschichte“ bewegt worden seien, bei Moore und nannte ihn einen „nationalen Schatz“. Der Ritterschlag für den 100-Jährigen sei von Queen Elizabeth II. genehmigt worden, offiziell verkündet soll die Ehre am Mittwoch werden. Bereits an seinem 100. Geburtstag war Moore zum Ehren-Colonel ernannt worden.