Facebook will jetzt im Online-Shopping mitmischen

Live-Videos mit Teleshopping-Feature

Shopping-Möglichkeiten will Facebook überdies in Live-Videos einbauen. Das Feature sei beispielsweise für Influencer gedacht, die verschiedene Lippenstifte ausprobieren und diese gleich live zum Verkauf anbieten wollen, erklärt Facebook in seiner Mitteilung. Das Feature stehe ab sofort allen Facebook-Nutzern zur Verfügung, auf Instagram ist es vorerst nur in den USA verfügbar.