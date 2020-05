Räuber-Duo stürmt mit Messer in Tankstelle

Bewaffneter Raubüberfall am Sonntagabend in Innsbruck: Zwei vermummte Ganoven stürmten in die OMV-Tankstelle in der Egger-Lienz-Straße und bedrohten den Angestellten mit einem Messer. Die Haupttäter konnten schließlich mit Bargeld in unbekannter Höhe die Flucht ergreifen. Ein mutmaßlicher Komplize konnte festgenommen werden.