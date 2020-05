Wollte Philippa Strache Polizeistrafe „richten“?

Verdacht auf „Nichtverfolgung des Verkehrsrechtsdeliktes“

Gerichtet ist die Nachricht an den Leibwächter ihres Mannes. Der damalige Polizist antwortete ihr: „Kollege kommt morgen wieder. Ich rufe ihn bei Dienstbeginn an.“ Für die Behörden besteht daher der Verdacht des Amtsmissbrauchs durch (in Beamtendeutsch) „Nichtverfolgung des Verkehrsrechtsdeliktes respektive in der Einstellung durch Nicht-Legung einer Anzeige oder Ausstellung eines Organmandates“.