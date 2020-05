„Es wird sicher mehr arbeitslose Spieler geben“

So ruhig war es am Transfermarkt um diese Zeit seit Jahren nicht mehr. Das Geld sitzt bei den Fußballklubs rund um den Globus nicht mehr so locker. Die Seuche geht freilich auch an Spielerberater Max Hagmayr nicht spurlos vorüber. Der österreichische Krösus unter den Managern sprach mit der „Steirerkrone“ über die Auswirkungen der Corona-Krise im Fußball-Geschäft.