Auch Hofer fordert Lunacek zum Rücktritt auf

Hofer: „Erfolgloseste Politikerin in der Geschichte der Grünen“

Lunacek habe als Spitzenkandidatin maßgeblich dafür gesorgt, dass die Grünen 2017 aus dem Parlament geflogen seien. „Nun arbeitet sie mit allen Kräften daran, dass die Grünen auch aus der Regierung fliegen“, so Hofer. Er könne nicht verstehen, was Grünen-Chef Werner Kogler geritten habe, die wohl erfolgloseste Politikerin in der Geschichte der Grünen zur Kulturstaatssekretärin zu machen.