Lunacek: „Ich kämpfe mit aller Kraft weiter“

„Ich halte mich nicht mit Gerüchten auf. Ich kämpfe mit aller Kraft weiter, den Kulturbereich gut durch die Corona-Krise zu bringen. Das ist mein Ziel.“ Mit diesen Worten reagierte Lunacek gegenüber der Kronen Zeitung am Dienstagabend auf kolportierte Rücktrittsgerüchte. „Ich bin überzeugt, dass wir praxistaugliche Regeln gefunden haben, die den Betrieb ermöglichen und größtmöglichen Schutz der Besucherinnen und Besucher garantieren“, ließ Lunacek bereits am Vormittag wissen. Bis Freitag will die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments einen Fahrplan für Veranstaltungen im Sommer präsentieren.