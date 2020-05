Das Ende einer Ära: Ski-Queen Anna Veith hört auf

Komplizierte Operationen

Aber so erfolgreich ihre Karriere war, so wurde sie auch von zahlreichen Rückschlägen in Form von schlimmsten Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Die Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und zweifache Triumphatorin im Gesamtweltcup musste sich alleine seit Oktober 2015 zwei komplizierten Operationen am rechten sowie einer am linken Knie unterziehen. Dennoch kämpfte sie weiter, gab nie auf.