Bernd Wiesberger: „Es ist schon verrückt!“

Abschlag von Bernd Wiesberger in St. Andrews. Bei der Übertragung in den sozialen Netzwerken der European Tour brandete Beifall auf, ein Kommentator sprach. Der Rahmen beim ersten virtuellen Turnier des BMW Indoor Invitational war gut gemacht. Wiesberger, der daheim in seinem Haus in Bad Tatzmannsdorf den Old Course mit dem Golf-Simulator Trackman spielte, war in einem Flight mit dem in Düsseldorf mitmachenden Martin Kaymer. Die beiden waren über die Videokonferenz-Software „Zoom“ miteinander verbunden.