Taubenhaus-Verzögerung erzürnt die Tierschützer

Das sieht auch Taubenschützer Hans Lutsch von der ARGE Stadttauben so. Schon seit Jahren setzt er sich für Unterkünfte für die Vögel ein, kontrolliert und pflegt die städtische Population. „Das Budget für das Taubenhaus wurden in der Klausur vom Tisch genommen. Stattdessen werden Gelder an die tierschutzrechtlich sehr umstrittenen Fiakerunternehmer vergeben. Ein Skandal!“, ortet Lutsch. Wegen der Fiaker-Subvention veranstaltet der Verein gegen Tierfabriken morgen, Dienstag, eine Demonstration am Residenzplatz. Auch die ARGE Stadttauben wird dort ihren Unmut kundtun.